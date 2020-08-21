США начали создавать новый истребитель из-за России

«Российская газета» отмечает, что разработка нового палубного истребителя началась раньше первоначального плана. Причиной тому стало появление современных ракет на вооружении России и Китая, из-за которых американские авианосцы не могут быть в безопасности.

Журналисты пишут, что в США уже учредили программный офис для инициативы Next Generation Air Dominance (NGAD) по созданию нового палубника.

На сегодня палубная авиация США представлена по большей части истребителями-бомбардировщиками Boeing F/A-18 в разных модификациях. Новые самолёты хотели начать разрабатывать в 2030-х, но теперь пришлось ускориться.

Отмечается, что в рамках программы NGAD будет создан совершенно новый истребитель шестого поколения.