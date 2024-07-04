США начали строить свою первую «умную» автомагистраль

Умное шоссе, расположенное между Анн-Арбором и Детройтом, призвано совершить прорыв в стране в сфере транспорта, предоставляя в режиме реального времени оповещения о дорожных условиях, авариях и пробках. Оснащенная камерами с ИИ и сенсорными блоками, расположенными через каждые 200 метров, система будет непрерывно следить за состоянием дорожного полотна.

В будущем планируется расширить эту технологию до 64 км в шесть этапов, соединив больше городов и улучшив региональную мобильность.