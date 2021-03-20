США начали тайно вывозить свои ядерные бомбы из Европы

Как пишет «Коммерсант», число американских ядерных гравитационных бомб B61 в Европе снизилось со 150 до 100 единиц. При этом ни США, ни НАТО, ни Европа не сообщали России о том, что ядерный арсенал сокращается.

Ранее СМИ писали, что часть американских авиабомб могли заменить на их новейшую модификацию B61-12. Новые бомбы получили большую точность поражения. Однако эксперты считают, что причиной вывоза могли стать не только модернизация.

Например, с турецкой базы вывезли 30 авиабомб после того, как ухудшились отношения между Вашингтоном и Анкарой в 2016 году.