Наука и технологии
Сегодня в 15:41
США начали тайно вывозить свои ядерные бомбы из Европы
Вывезли уже 50 из 150
Федерация американских учёных заявила, США за последние годы тайно вывезли существенное количество своего тактического ядерного оружия из Европы.
Как пишет «Коммерсант», число американских ядерных гравитационных бомб B61 в Европе снизилось со 150 до 100 единиц. При этом ни США, ни НАТО, ни Европа не сообщали России о том, что ядерный арсенал сокращается.
Ранее СМИ писали, что часть американских авиабомб могли заменить на их новейшую модификацию B61-12. Новые бомбы получили большую точность поражения. Однако эксперты считают, что причиной вывоза могли стать не только модернизация.
Например, с турецкой базы вывезли 30 авиабомб после того, как ухудшились отношения между Вашингтоном и Анкарой в 2016 году.