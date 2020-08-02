США начали угрожать китайским компаниям-разработчикам программного обеспечения

Причина, как обычно, заключается в подозрениях о передаче данных американцев непосредственно Пекину. Помпео вновь проговорил, что это может создавать угрозу национальной безопасности США.

Госсекретарь говорил о программном обеспечении, связанном с китайской Коммунистической партией. Конкретные названия никто не огласил.

Ранее глава аппарата Белого дома сообщил, что администрация рассматривает меры в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и др. Владельцы TikTok ещё вчера согласились продать своё подразделение в США американцам, но Дональда Трампа, похоже, всё равно не устраивает такой исход.