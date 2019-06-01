США начнут проверять соцсети иностранцев при оформлении визы

Такие правила предложил Государственный департамент США. Власти собираются изучать активность аккаунтов людей, подающих на визу, за последние пять лет. «Би-би-си» сообщает, что новая процедура может коснуться примерно 14,7 миллионов человек в год.

Помимо социальных сетей проверять будут номера телефонов заявителей, адреса электронной почты, а также данные о поездках за последние пять лет. При подаче заявления на визу теперь нужно быть готовыми к вопросам о связи с террористической деятельностью и о депортациях.

Новые меры не коснутся только граждан стран, с которыми США имеет соглашение о безвизовом въезде. Это, в частности, Британия, Канада, Франция и Германия.

В своём предложении Государственный департамент упоминает соцсети Instagram, LinkedIn, Reddit и YouTube. Газета New York Times также сообщает, что проверке будут подлежать и китайская Weibo, и российская «ВКонтакте».