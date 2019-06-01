Ferra

США начнут проверять соцсети иностранцев при оформлении визы

«ВКонтакте» в том числе
Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что будет проверять аккаунты в социальных сетях почти каждого иностранца, который подаёт заявление на получение американской визы.

Такие правила предложил Государственный департамент США. Власти собираются изучать активность аккаунтов людей, подающих на визу, за последние пять лет. «Би-би-си» сообщает, что новая процедура может коснуться примерно 14,7 миллионов человек в год.

Помимо социальных сетей проверять будут номера телефонов заявителей, адреса электронной почты, а также данные о поездках за последние пять лет. При подаче заявления на визу теперь нужно быть готовыми к вопросам о связи с террористической деятельностью и о депортациях.

Новые меры не коснутся только граждан стран, с которыми США имеет соглашение о безвизовом въезде. Это, в частности, Британия, Канада, Франция и Германия.

В своём предложении Государственный департамент упоминает соцсети Instagram, LinkedIn, Reddit и YouTube. Газета New York Times также сообщает, что проверке будут подлежать и китайская Weibo, и российская «ВКонтакте».

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...