США накажут Microsoft за отказ соблюдать антироссийские санкции

США накажут Microsoft за отказ соблюдать антироссийские санкцииБольше всего претензий было из-за Крыма
Министерство финансов США оштрафовало компанию Microsoft примерно на 3 млн долларов за 1339 нарушений экспортного контроля в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России. Корпорация была обвинена в экспорте услуг и программного обеспечения в эти страны, что запрещено законом.
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Microsoft, как сообщается, добровольно признала нарушения и не препятствовала расследованию.
По данным источников, большинство претензий к Microsoft было связано с использованием ее программного обеспечения в Крыму. Однако представители Microsoft заявили, что корпорация не может самостоятельно выявлять и предотвращать подобные случаи. Министерство финансов США признало это, но корпорации все равно пришлось заплатить штраф.
Помимо штрафа, в отношении Microsoft также ведется расследование антимонопольными органами разных стран, в том числе Европейского союза и США.