США накажут Microsoft за отказ соблюдать антироссийские санкции

Microsoft, как сообщается, добровольно признала нарушения и не препятствовала расследованию.

По данным источников, большинство претензий к Microsoft было связано с использованием ее программного обеспечения в Крыму. Однако представители Microsoft заявили, что корпорация не может самостоятельно выявлять и предотвращать подобные случаи. Министерство финансов США признало это, но корпорации все равно пришлось заплатить штраф.

Помимо штрафа, в отношении Microsoft также ведется расследование антимонопольными органами разных стран, в том числе Европейского союза и США.