США наложили санкции на Тинькофф Банк

США наложили санкции на Тинькофф БанкА вместе с ними и Канада
Министерство финансов США объявило о включении Тинькофф Банка в свой санкционный список, куда также попали еще 95 юридических лиц и 16 россиян.
Эти ограничения приведут к запрету на ведение бизнеса с этими компаниями и физическими лицами для граждан и компаний США. Санкции предусматривают блокировку активов организаций, попавших в список.
Кроме Тинькофф Банка, в санкционный список попали прочие российские банки, такие как Юнистрим, Солидарность, Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк.
Канада также ввела ограничения против двух российских банков — Тинькофф и Точка.
Отметим, что новые санкции являются ответными мерами на международные события и направлены на ограничение деятельности некоторых российских компаний и чиновников в связи с экономическими и политическими санкциями.