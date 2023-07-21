США наложили санкции на Тинькофф Банк

Эти ограничения приведут к запрету на ведение бизнеса с этими компаниями и физическими лицами для граждан и компаний США. Санкции предусматривают блокировку активов организаций, попавших в список.

Кроме Тинькофф Банка, в санкционный список попали прочие российские банки, такие как Юнистрим, Солидарность, Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк.

Канада также ввела ограничения против двух российских банков — Тинькофф и Точка.

Отметим, что новые санкции являются ответными мерами на международные события и направлены на ограничение деятельности некоторых российских компаний и чиновников в связи с экономическими и политическими санкциями.