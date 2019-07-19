США нашли новый способ притеснять Huawei

Об этом пишет Wall Street Journal. Согласно информации журналистов, суть законопроекта заключается в том, чтобы запретить компаниям, включённым в «чёрный список», покупать, продавать или передавать исключительное право на патенты США. Продавать свои патенты такие компании тоже не смогут. Законопроект также даст американскому правительству возможность рассматривать любые дела, связанные с нарушением патентного права и касающиеся организаций США.

Представитель Huawei уже прокомментировал ситуацию. По его словам, принятие данного законопроекта может иметь негативные последствия и для самих США, вызвав недоверие к ним и их способности защищать права интеллектуальной собственности.