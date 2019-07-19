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США нашли новый способ притеснять Huawei

Республиканцы представили новый законопроект
Когда США ввели торговые ограничения в отношении Huawei, компания не преминула принять ответные меры. В качестве оружия возмездия китайцы решили использовать патенты. В июне, например, они начали судиться по поводу нарушения прав интеллектуальной собственности с американским телекоммуникационным оператором Verizon. В прошедший же четверг сенаторы США представили законопроект, запрещающий китайской компании покупать или продавать американские патенты.

Об этом пишет Wall Street Journal. Согласно информации журналистов, суть законопроекта заключается в том, чтобы запретить компаниям, включённым в «чёрный список», покупать, продавать или передавать исключительное право на патенты США. Продавать свои патенты такие компании тоже не смогут. Законопроект также даст американскому правительству возможность рассматривать любые дела, связанные с нарушением патентного права и касающиеся организаций США.

Представитель Huawei уже прокомментировал ситуацию. По его словам, принятие данного законопроекта может иметь негативные последствия и для самих США, вызвав недоверие к ним и их способности защищать права интеллектуальной собственности.

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