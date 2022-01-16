США нашли способ сделать истребитель F-22 Raptop лучше российского Су-57

Этот датчик уже давно планировали устанавливать на истребитель. Он должен улучшить способность самолёта выявлять и отслеживать другие летательные аппараты, в том числе малозаметные, на больших расстояниях. Однако от этой идеи отказались с целью экономии. Теперь же ВВС США хотят вернуться к первоначальным планам.

В настоящее время офис программы F-22 ищет новые аппаратные и программные решения, которые обеспечивают дальнее инфракрасное зондирование и возможности обнаружения объектов. Отмечается, что при этом интегрировать датчик IRST в F-22 будет очень проблематично. Добавление наружной капсулы к истребителю может нарушить стелс-свойства самолёта. В качестве выхода из ситуации рассматривается интеграция функции IRST в один из существующих датчиков F-22.