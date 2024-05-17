США нашли замену российскому ядерному топливу

Этот шаг последовал за недавним подписанием президентом страны Джо Байденом закона о запрете на импорт российского урана. Нашлись и компании, которые заявили о желании воспользоваться исключениями в вопросе импорта. Среди таких — крупнейшая американская компания в области ядерного топливного цикла Centrus.

Уведомление Министерства энергетики приглашает отечественных поставщиков принять участие в торгах на получение контрактов на поставку топлива для ядерных реакторов.

В прошлом году американские компании, сообщала Лента.ру, купили в России уран на 1,2 миллиарда долларов. Это стало максимумом с 2010 года, к тому же на 43% превысило показатель 2022 года.