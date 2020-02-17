США назвали крупнейшим шпионом в интернете

Об этом представитель МИД заявил на онлайн-брифинге, комментируя сообщения СМИ о масштабной операции американских и немецких спецслужб, проводившейся под прикрытием компании Crypto AG.

«Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров. Их прослушка уже достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела», — сказал Шуан.

Стоит отметить, что США в свою очередь считают Китай угрозой для национальной безопасности. На днях Спикер Палаты представителей США заявила, что использование технологий Huawei в сфере 5G опасно, так как компания может получать указания от китайских властей.