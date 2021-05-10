Наука и технологии
Сегодня в 15:19
США назвали не готовыми к большой войне
При этом страна направляет мало средств на оборону
Американское издание National Interest заявило, что США не готовы к большой войне со своими основными противниками. Под последними, скорее всего, подразумеваются Россия, Китай и Иран.
В National Interest прокомментировали решение президента Джо Байдена увеличить расходы на оборону в 2022 году всего на 1,72%. Глава США решил потратить больше средств на решение «внутренних проблем», в том числе на образование, дошкольное воспитание, медицину. Авторы National Interest считают это решение неправильным.
Утверждается, что основные противники США уже готовятся к ведению боевых действий против союзников и самих Штатов.
Авторы National Interest отметили, что основная американская военная техника устарела и её число снизилось. Также сокращается численность вооружённых сил.