США назвали пять угрожающих безопасности страны китайских компаний

FCC заявила, что в список входят: said Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co и Zhejiang Dahua Technology Co.

Закон 2019 года требует от комиссии выявлять компании-производители телекоммуникационного оборудования и услуг, которые представляют угрозу для национальной безопасности США.

Глава FCC заявила, что этот список позволит строить сети следующего поколения в США, не повторяя ошибок прошлого, без оборудования, которое создаёт риски для страны.

Напомним, в мае 2019 года США внесли Huawei в «чёрный» список, создав китайскому производителю смартфонов и других устройств большие проблемы.