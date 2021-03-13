Наука и технологии
Сегодня в 14:29
США назвали пять угрожающих безопасности страны китайских компаний
Некоторые из них вы точно угадаете
Федеральная комиссия по связи (FCC) США назвала пять китайских компаний, которые угрожают национальной безопасности страны по закону от 2019 года, призванному защитить американские сети связи.
FCC заявила, что в список входят: said Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co и Zhejiang Dahua Technology Co.
Закон 2019 года требует от комиссии выявлять компании-производители телекоммуникационного оборудования и услуг, которые представляют угрозу для национальной безопасности США.
Глава FCC заявила, что этот список позволит строить сети следующего поколения в США, не повторяя ошибок прошлого, без оборудования, которое создаёт риски для страны.
Напомним, в мае 2019 года США внесли Huawei в «чёрный» список, создав китайскому производителю смартфонов и других устройств большие проблемы.