США назвали российские приложения угрозой для страны

Об этом в Twitter сообщил сенатор Чарльз Шумер (Charles Schumer). Он делал в ФБР запрос относительно приложения FaceApp. Сенатор просил принять меры в отношении программы, так как она, по его мнению, может угрожать национальной безопасности США. Представители ведомства в ответ написали, что обеспокоены некоторыми «правовыми механизмами», которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны. В ФБР уверены, что российские власти имеют возможность удалённого доступа ко всем серверам в российских сетях без обращения к провайдерам.

В бюро также отметили, что примут меры, если узнают, что приложение FaceApp вмешивается в выборы в США.