США назвали способ защиты от российских крылатых ракет

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заместителя начальника Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил (ВС) США. Он отметил, что даже спутники на низкой орбите с трудом могут отследить крылатые ракеты. Зато известно, что большинство таких ракет запускаются с кораблей, подлодок и самолётов. А они должны находиться относительно близко к цели для атаки. То есть США важно отслеживать местонахождение таких платформ для крылатых ракет.

Ранее СМИ сообщили, что в 2021 году состоятся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».