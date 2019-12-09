США назвали своё самое совершенное оружие во время холодной войны

Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на издание The Drive, лучше, чем высокоточная стратегическая AGM-129 Advanced Cruise Missile (ACM) класса «воздух — поверхность», у США ракеты не было. Конечно же, она была оснащена ядерной боеголовкой. Эта крылатая ракета отличалась пониженной локационной заметностью. Это обеспечивало не только радиопоглощающее покрытие, но и необычная геометрия рулевых поверхностей, утопленные в фюзеляже воздухозаборники и плоские выходные сопла.

Также ракета оснащалась центральным процессором и навигационными системами с лазерной доплеровской анемометрией и лидаром.

Журналисты The Drive считают, что AGM-129 ACM была очень продвинутой для своего времени. На вооружение её приняли в 1990-м.