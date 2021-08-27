США не будут улучшать свой палубный истребитель

Как пишут СМИ, компания Boeing не будет поставлять военным модернизированные F/A-18E/F Block III. Под конформными топливными баками имеются в виду дополнительные резервуары, плотно прилегающие к профилю самолёта. Такие баки меньше влияют на аэродинамические характеристики и радиолокационную заметность истребителя, чем подвесные варианты.

Сообщается, что Boeing поручили прекратить работы над новыми баками в январе 2021 года. Причины тому, скорее всего, — высокая стоимость, сроки и неудовлетворительные результаты работы. Тем не менее, точная причина отказа США от конформных топливных баков неизвестна.