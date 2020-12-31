США не отменят санкции против Китая даже с новым президентом

Годы правления старого президента ознаменовались серьёзным давление на китайские компании со стороны США. В индустрии гаджетов громко обсуждалось внесение в «чёрный список» министерства торговли страны компании Huawei. Из-за этого производитель смартфонов был вынужден даже начать разрабатывать собственную операционную систему.

Западные эксперты, опрошенные CNBC, считают, что администрация Байдена хоть и продолжит курс Трампа, действия её будут менее импульсивными. Специалист по геополитике из Центра инноваций будущего заявил, что США всё равно не позволят Китаю доминировать в мире с помощью технологий.

Другой эксперт заявил, что Байден будет точечно ужесточать ограничения на самых болезненных направлениях, но давать послабления на других.