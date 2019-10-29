Наука и технологии
Сегодня 17:39
США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики
ПАК ДА может так и не появиться
Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника. В том, что Россия может создать им замену, американцы сомневаются.
Наиболее опасными бомбардировщиками журналисты назвали Ту-95, Ту-22М и Ту-160. Кроме того, американцы упомянули перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Он должен заменить Ту-95 и Ту-160. Однако эксперты считают, что этого может и не случиться.
«Относительно низкая цена на нефть серьёзно ограничивает российские военные расходы, и разработка совершенно новой платформы скрытности — дело непростое», — отмечают в National Interest.
Напомним, ранее издание называло ПАК ДА будущим бомбардировщиком шестого поколения. В августе СМИ сообщали, что российские предприятия начали производство перспективного авиационного комплекса.
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