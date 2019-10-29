США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики

Наиболее опасными бомбардировщиками журналисты назвали Ту-95, Ту-22М и Ту-160. Кроме того, американцы упомянули перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Он должен заменить Ту-95 и Ту-160. Однако эксперты считают, что этого может и не случиться.

«Относительно низкая цена на нефть серьёзно ограничивает российские военные расходы, и разработка совершенно новой платформы скрытности — дело непростое», — отмечают в National Interest.

Напомним, ранее издание называло ПАК ДА будущим бомбардировщиком шестого поколения. В августе СМИ сообщали, что российские предприятия начали производство перспективного авиационного комплекса.