США не смогли стартовать украинский спутник вовремя

Украинский спутник «Січ-2-30» предназначен для создания снимков поверхности Земли в инфракрасном и видимом диапазонах. Аппарат построен на основе путника EgyptSat-1, разработанного украинскими инженерами по заказу Египта. Масса спутника 180 кг.

Это первый аппарат украинской орбитальной группировки. Всего планируется вывести на орбиту 7 спутников до 2025 года.

«Січ-2-30» должны были запустить в декабре на ракете-носителе Falcon-9 Block 5 компании SpaceX Илона Маска. На её сайте и появилась запись о переносе запуска.

Как отмечается, новая дата, 10 января 2022 года, по словам вице-премьера Украины Олега Уруского, является резервной.