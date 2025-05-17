США неожиданно расторгли крупный контракт со спутниковым оператором из Франции

GEO-спутники, расположенные на высоте 36 000 км над экватором, обеспечивают широкое покрытие, но их рынок сокращается из-за конкуренции с низкоорбитальными (LEO) системами, такими как OneWeb.

По итогам третьего финансового квартала (до 31 марта), доходы Eutelsat составили 300 млн евро, что на 1,9% ниже прошлогоднего уровня. Отмена контракта с Пентагоном, связанная с изменением приоритетов новой администрации США и сокращением расходов, снизила уровень продления государственных контрактов до 50%. Без этой потери показатель достигал бы 70%. Видеосегмент GEO упал на 6,4%, а мобильная связь — на 2,7%.

Тем временем Eutelsat активно развивает LEO-констелляцию OneWeb, которая ближе к Земле и обеспечивает меньшую задержку сигнала, что востребовано для интернета и связи.