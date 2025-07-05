Наука и технологии
Опубликовано 05 июля 2025, 21:00
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США обеспокоились ракетным арсеналом Китая — более 900 баллистических ракет

Якобы есть угроза Тайваню
Недавний доклад ВВС США сообщил, что Китайская ракетная армия (PLARF) располагает более чем 900 баллистическими ракетами малой дальности, которые могут быть использованы против Тайваня и других целей в Тихоокеанском регионе. Доклад был представлен в Сенате США в рамках обсуждения военного бюджета на 2026 год.
США обеспокоились ракетным арсеналом Китая — более 900 баллистических ракет

© Ferra.ru

США усиливают внимание к Индо-Тихоокеанскому региону, и в новом докладе говорится, что Китай активно развивает свой ракетный потенциал. У Китая также есть 400 крылатых ракет, способных поражать цели в пределах Первой островной цепи, и 1 300 ракет средней дальности — для ударов за её пределами. Кроме того, в арсенале — 500 ракет, способных достичь Аляски и Австралии, а также более 400 межконтинентальных ракет, рассчитанных на ядерные заряды и удары по любой точке планеты.

Отдельно упоминается ракета DF-17 с гиперзвуковым боевым блоком, способная развивать скорость до Маха 10 и обходить системы ПВО. Её считают особенно опасной для военных баз и кораблей США.

Американские военные также обеспокоены созданной Китаем системой «Kill Web» — интегрированной сетью, позволяющей отслеживать и атаковать цели в разных сферах, включая космос.

Источник:zona-militar.com
Автор:Максим Многословный
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