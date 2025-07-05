США усиливают внимание к Индо-Тихоокеанскому региону, и в новом докладе говорится, что Китай активно развивает свой ракетный потенциал. У Китая также есть 400 крылатых ракет, способных поражать цели в пределах Первой островной цепи, и 1 300 ракет средней дальности — для ударов за её пределами. Кроме того, в арсенале — 500 ракет, способных достичь Аляски и Австралии, а также более 400 межконтинентальных ракет, рассчитанных на ядерные заряды и удары по любой точке планеты.

Отдельно упоминается ракета DF-17 с гиперзвуковым боевым блоком, способная развивать скорость до Маха 10 и обходить системы ПВО. Её считают особенно опасной для военных баз и кораблей США.

Американские военные также обеспокоены созданной Китаем системой «Kill Web» — интегрированной сетью, позволяющей отслеживать и атаковать цели в разных сферах, включая космос.