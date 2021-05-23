США обеспокоились созданием в Китае космической руки-манипулятора

Рука-манипулятор в длину достигает 10 метров. Она способна поднимать объекты весом до 20 тонн. При этом рука может перемещаться за пределами орбитальной станции. Её конструкция состоит из семи суставов. В составе манипулятора есть концевые эффекторы и система видеонаблюдения.

Командующий Космическими силами США генерал Джеймс Дикинсон заявил, что рука может стать угрозой для американцев в космосе. Он считает, что в случае войны в космосе манипулятор сможет атаковать американские спутники GPS. А это выведет из строя авианосцы, истребители пятого поколения, танки и ракетные системы.