США обнаружили плагиат на свой истребитель в Китае

Перевод материала Fox News сделало издание «Военное обозрение». Журналисты пишут, что новые изображения китайского истребителя «свидетельствуют о том, что китайские шпионы продолжают делать своё дело».

В публикации упомянули, что в 2014 году китайские кибератаки позволили стране заполучить «важные технологии, которые США реализовали на своих истребителях F-35». Также журналисты приводят цитату из доклада Пентагона, в которой говорится о том, что сходство J-31 с F-35, вероятно, связано с китайским шпионажем против США. Кроме того, отмечается, что Пекину не удаётся скопировать двигатель американских истребителей.