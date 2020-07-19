Наука и технологии
Сегодня 19:15
США обнаружили плагиат на свой истребитель в Китае
В самолёте J-31
Американское издание Fox News обнаружило плагиат на истребитель США в Китае. По мнению журналистов, самолёт J-31 становится всё больше похожим внешне на F-35.
Перевод материала Fox News сделало издание «Военное обозрение». Журналисты пишут, что новые изображения китайского истребителя «свидетельствуют о том, что китайские шпионы продолжают делать своё дело».
В публикации упомянули, что в 2014 году китайские кибератаки позволили стране заполучить «важные технологии, которые США реализовали на своих истребителях F-35». Также журналисты приводят цитату из доклада Пентагона, в которой говорится о том, что сходство J-31 с F-35, вероятно, связано с китайским шпионажем против США. Кроме того, отмечается, что Пекину не удаётся скопировать двигатель американских истребителей.