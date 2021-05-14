США обновят спутники оповещения о ракетной атаке

Старые спутники были запущены в 2009 году. Изначально предполагалось, что их будут использовать два года, но в итоге они проработали намного дольше.

Эти спутники должны были отслеживать баллистические ракеты с помощью специальных инфракрасных датчиков Raytheon на высоте 1350 километров. Данные с аппаратов передавали в систему противоракетной обороны США. В 2013 году спутники показали свою эффективность при перехвате баллистической ракеты с корабля.

Теперь аппараты признали устаревшими. У США же есть новая, более современная группировка спутников предупреждения о ракетном нападении.

Старые спутники должны свести с орбиты течение ближайших двух лет.