Наука и технологии
Сегодня в 14:56
США обновят спутники оповещения о ракетной атаке
Действующие аппараты устарели
США решили вывести из эксплуатации два экспериментальных спутника предупреждения о ракетном нападении и заменить из новыми. Эти аппараты служили на орбите более десяти лет.
Старые спутники были запущены в 2009 году. Изначально предполагалось, что их будут использовать два года, но в итоге они проработали намного дольше.
Эти спутники должны были отслеживать баллистические ракеты с помощью специальных инфракрасных датчиков Raytheon на высоте 1350 километров. Данные с аппаратов передавали в систему противоракетной обороны США. В 2013 году спутники показали свою эффективность при перехвате баллистической ракеты с корабля.
Теперь аппараты признали устаревшими. У США же есть новая, более современная группировка спутников предупреждения о ракетном нападении.
Старые спутники должны свести с орбиты течение ближайших двух лет.