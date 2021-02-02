Наука и технологии
Сегодня 15:21
США обвинили Китай в сборе медицинских данных американцев
Китай делает это с помощью взломов
Американский Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) сообщил, что Китай собирает медицинские данные граждан США, в том числе информацию о ДНК. Отмечается, что китайцы активизировали усилия с начала пандемии.
По информации NCSC, китайские хакеры получают данные, взламывая компьютерные системы. В США говорят, что КНР собирает «большие объёмы медицинских данных в США и других странах» уже в течение многих лет. При этом Китай использует и законные, и незаконные методы.
В США уточнили, что сбор медицинских данных американцев несёт серьёзные риски и для частной жизни жителей страны, и для её экономической и национальной безопасности.
Американцы считают, что Китай использует медицинские данные граждан других стран, чтобы опередить американскую биотехнологическую индустрию.