США обвинили Китай в сборе медицинских данных американцев

По информации NCSC, китайские хакеры получают данные, взламывая компьютерные системы. В США говорят, что КНР собирает «большие объёмы медицинских данных в США и других странах» уже в течение многих лет. При этом Китай использует и законные, и незаконные методы.

В США уточнили, что сбор медицинских данных американцев несёт серьёзные риски и для частной жизни жителей страны, и для её экономической и национальной безопасности.

Американцы считают, что Китай использует медицинские данные граждан других стран, чтобы опередить американскую биотехнологическую индустрию.