США обвинили Китай в спонсировании хакеров

Наука и технологии
Сегодня в 16:58
США обвинили Китай в спонсировании хакеровЭто первый раз, когда НАТО осудил киберактивность Китая
Правительство США, Евросоюз и НАТО обвинили власти Китая в сотрудничестве с хакерами. Считается, что китайцы спонсировали злоумышленников, которые использовали уязвимости дня в Microsoft Exchange Server.
США и союзники официально обвинили Китай в злонамеренной киберкампании. Они говорят, что хакеры были связаны с министерством госбезопасности Китая. Страны пообещали принять меры для противодействия киберактивности, так как она «представляет собой серьёзную угрозу экономической и национальной безопасности США и их союзников». Поведение Китая назвали безответственным.
Отмечается, что это первый раз, когда НАТО осудил КНР за действия в киберпространстве. Сам Китай ранее отвергал обвинения в хакерских атаках.
Напомним, весной 2021 года уязвимость в Microsoft Exchange Server позволила хакерам взломать не менее 60 тысяч организаций по всему миру.