США обвинили Китай в спонсировании хакеров

США и союзники официально обвинили Китай в злонамеренной киберкампании. Они говорят, что хакеры были связаны с министерством госбезопасности Китая. Страны пообещали принять меры для противодействия киберактивности, так как она «представляет собой серьёзную угрозу экономической и национальной безопасности США и их союзников». Поведение Китая назвали безответственным.

Отмечается, что это первый раз, когда НАТО осудил КНР за действия в киберпространстве. Сам Китай ранее отвергал обвинения в хакерских атаках.

Напомним, весной 2021 года уязвимость в Microsoft Exchange Server позволила хакерам взломать не менее 60 тысяч организаций по всему миру.