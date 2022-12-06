США обвинили китайских хакеров в краже американских пособий по безработице из-за COVID

США обвинили китайских хакеров в краже американских пособий по безработице из-за COVIDГоворят, что это может привести к эскалации
По данным Секретной службы США, хакеры, связанные с китайским правительством, украли не менее 20 миллионов долларов в виде ковидных пособий. В их числе были кредиты для малого бизнеса и фонды страхования по безработице в более чем дюжине штатов.
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В краже средств американских налогоплательщиков обвинили хакерскую группу, известную как APT41. Секретная служба отказалась подтвердить масштаб других подобных расследований, назвав APT41 «заметным игроком».
Один высокопоставленный чиновник Министерства юстиции назвал ситуацию «опасной» и сказал, что это имеет серьёзные последствия для национальной безопасности. «Я никогда раньше не видел, чтобы они нацеливались на государственные деньги. Это будет эскалация», — отметил глава отдела анализа разведывательной информации в фирме кибербезопасности Mandiant.