США обвинили китайских хакеров в краже американских пособий по безработице из-за COVID

В краже средств американских налогоплательщиков обвинили хакерскую группу, известную как APT41. Секретная служба отказалась подтвердить масштаб других подобных расследований, назвав APT41 «заметным игроком».

Один высокопоставленный чиновник Министерства юстиции назвал ситуацию «опасной» и сказал, что это имеет серьёзные последствия для национальной безопасности. «Я никогда раньше не видел, чтобы они нацеливались на государственные деньги. Это будет эскалация», — отметил глава отдела анализа разведывательной информации в фирме кибербезопасности Mandiant.