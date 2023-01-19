США обвинили криптобиржу в отмывании российских денег

Сообщается, что его задержали за “отмыв криптовалют на сумму более 700 миллионов долларов США, полученных от даркнет-магазина Hydra Market и кибербанд, занимающихся вымогательством”.

Согласно пресс-релизу Минфина США, Bitzlato “способствовала незаконным транзакциям кибербанд, включая Conti и даркнет-магазины, такие как BlackSprut, OMG!OMG! и Mega”.

Регулятор считает, что Bitzlato намеренно не внедрила эффективную политику AML (распознавание схем по отмыванию денег на основе анализа агрегированных данных.). По данным Минюста, Легкодымов был арестован в Майами и должен предстать перед окружным судом США по Южному округу Флориды.