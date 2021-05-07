США обвинили крупных производителей в намеренном усложнении ремонта техники

В отчёте упоминается несколько тем, которые особенно важны для потребителей. В частности говорится о том, что производители аннулируют гарантии в обход Закона Магнусона-Мосса, который регулирует гарантии на потребительские товары. Регулятора беспокоят те случаи, когда гарантию аннулируют из-за того, что устройство было отремонтировано третьей стороной или «неавторизованной службой». В комиссии считают, что это может особенно ударить по людям с низкими доходами.

FTC определила несколько стратегий, которые компании используют в качестве препятствия для самостоятельного ремонта. Они, например, делают устройства более трудными для ремонта, детали — недоступными.