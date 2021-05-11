США обвинили российское ГРУ в атаках «направленной энергией»

Как пишут СМИ, США расследуют инциденты с ухудшением здоровья американских разведчиков. Их причину пока не установили. Сейчас американские специалисты изучают роль ГРУ в этом.

Речь идёт о двух атаках, одна из которых произошла в ноябре 2020 года рядом с Белым домом. Вторая случилась в 2019 году. Нападение, как сообщается, совершили на сотрудницу Белого дома, когда она гуляла с собакой. Подобные инциденты происходили за границей. Что любопытно, жертвы этих атак рассказывают о симптомах, похожих на те, что испытывали американские дипломаты на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018-м. Что вызвало ухудшение здоровья — неясно.

Предполагается, что атака «направленной энергии» — это воздействие с помощью высококонцентрированной электромагнитной энергии.