США обвинили россиянина в крупном мошенничестве на интернет-рекламе

Как пишет «РИА Новости», жюри присяжных признало Жукова виновным в сговоре для совершения сетевого мошенничества и его совершении. Сообщается, что обвиняемый использовал ботов и арендованные сервисы для накручивания просмотров на сайтах в интернете и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. Таким образом накручивались просмотры, например, на сайтах New York Times и Wall Street Journal.

За эту деятельность Жуков получал средства от различных компаний. Деньги он отмывал и направлял в офшорные банки по всему миру. Сам Жуков говорит, что его деятельность не была незаконной, он «всего лишь предоставлял компаниям желаемые услуги по увеличению посещаемости сайтов».