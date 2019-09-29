США обвинили в развязывании опасной для людей кибервойны

Министр напомнил о кибератаках США на военные подразделения Ирана. При этом он указал, что нападение было совершено «очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей».

По мнению главы министерства, США не способны завершить ни одну войну, которую начинают. Также дипломат отверг обвинения американцев в намерении Ирана вмешаться в выборы в США в 2020 году.

Напомним, в июне в СМИ начали появляться сообщения о том, что американское правительство начало централизованную кибератаку на Иран. Её целью были компьютерные системы, отвечавшие за нападение Ирана на американские танкер и беспилотник.