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США объяснили причины провала испытаний гиперзвукового оружия

Американские военные активно ведут работы над ним
Ранее на Аляске сорвались испытания гиперзвукового глайдера США. Американцы пояснили, почему так произошло.
США объяснили причины провала испытаний гиперзвукового оружия

В Пентагоне заявили, что причиной срыва испытаний гиперзвукового оружия стала неисправность ускорителя. При этом отмечается, что вышедший из строя ускоритель не является частью гиперзвуковой программы. Авария с ним произошла вскоре после взлёта ракеты-носителя с Тихоокеанского космодрома на острове Кадьяк.

В США ранее признавали, что отстают от России и Китая по части разработки гиперзвукового оружия. Представитель Пентагона США Тимоти Горман заявил, что эти работы связаны с очень сложными технологиями, тем не менее создание оружия, способного развивать скорость более 5 Махов, является приоритетным направлением работы.

Сейчас в США ведётся разработка трёх типов гиперзвукового оружия: тактического для ВМС, ракет дальнего действия для ВВС и ВМС.

Источник: Российская газета