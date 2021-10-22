США объяснили причины провала испытаний гиперзвукового оружия

В Пентагоне заявили, что причиной срыва испытаний гиперзвукового оружия стала неисправность ускорителя. При этом отмечается, что вышедший из строя ускоритель не является частью гиперзвуковой программы. Авария с ним произошла вскоре после взлёта ракеты-носителя с Тихоокеанского космодрома на острове Кадьяк.

В США ранее признавали, что отстают от России и Китая по части разработки гиперзвукового оружия. Представитель Пентагона США Тимоти Горман заявил, что эти работы связаны с очень сложными технологиями, тем не менее создание оружия, способного развивать скорость более 5 Махов, является приоритетным направлением работы.

Сейчас в США ведётся разработка трёх типов гиперзвукового оружия: тактического для ВМС, ракет дальнего действия для ВВС и ВМС.