США объяснили санкции против Xiaomi

Официальная причина внесения компании в «чёрный» список — связь с китайскими военными. Сама Xiaomi утверждает, что действует в соотвествии с законом и не контролируется китайскими военными.

Вчера же Wall Street Journal процитировал документы, поданные министерством обороны США, в которых раскрывается истинная причина бана Xiaomi. В отчёте говорится, что недавно основатель компании получил награду за службу государству. Поэтому администрация Трампа решила ввести санкции против Xiaomi. Стоит отметить, что глава компании был одним из 100 руководителей, которых наградил Китай.

Кроме того, в отчёте минобороны упоминаются инвестиции Xiaomi в передовые технологии, в том числе 5G и искусственный интеллект.