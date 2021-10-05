Наука и технологии
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США объявили о создании «киберНАТО»В него войдут 30 стран
Президент США заявил о создании международного союза для борьбы с шифровальщиками-вымогателями. Журналисты прозвали это объединение «киберНАТО».
В союз должны войти 30 стран. Вместе с США они будут пытаться бороться с киберпреступностью, а также подавлять нелегитимное использование криптовалют. В основном, союзниками Штатов выступят те страны, что состоят в НАТО и «Большой семёрке».
Байден отметил, что намерен укрепить кибербезопасность страны и союзников, защищая критически важную инфраструктуру от кибератак, разрушая сети программ-вымогателей, работая над установлением и продвижением чётких правил поведения для всех стран в киберпространстве и давая понять, что США будут привлекать к ответственности тех, кто угрожает национальной безопасности.
Что интересно, ранее Интерпол призвал создать международную коалицию правоохранительных органов для борьбы с шифровальщиками.