США объявили о создании «киберНАТО»

В союз должны войти 30 стран. Вместе с США они будут пытаться бороться с киберпреступностью, а также подавлять нелегитимное использование криптовалют. В основном, союзниками Штатов выступят те страны, что состоят в НАТО и «Большой семёрке».

Байден отметил, что намерен укрепить кибербезопасность страны и союзников, защищая критически важную инфраструктуру от кибератак, разрушая сети программ-вымогателей, работая над установлением и продвижением чётких правил поведения для всех стран в киберпространстве и давая понять, что США будут привлекать к ответственности тех, кто угрожает национальной безопасности.

Что интересно, ранее Интерпол призвал создать международную коалицию правоохранительных органов для борьбы с шифровальщиками.