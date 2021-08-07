США объявили о создании нового гиперзвукового самолёта

По данным издания, на базе самолёта, который называется Quarterhorse, будут проводиться испытания комбинированного турбореактивного двигателя General Electric J85. Этот самолёт будет летать со скоростью в пять раз больше, чем скорость звука, что является прецедентом и высокой планкой для конкурентов.

Отмечается, что представители подрядчика уверены в успехе испытаний. «К концу кампании лётных испытаний Quarterhorse станет самым быстрым многоразовым самолётом в мире», — уверены представители Hermeus.