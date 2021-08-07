США объявили о создании нового гиперзвукового самолёта

Наука и технологии
Сегодня в 13:57
США объявили о создании нового гиперзвукового самолётаКоторый сможет летать быстрее, чем скорость звука
Как стало известно изданию Breaking Defense, американские ВВС закажут гиперзвуковой демонстрационный самолёт, уровня которого ещё не было. Подрядчиком выступит корпорация Hermeus. Предполагается, что разработка выведет авиасообщение на новый скоростной уровень. Это будет решение «административного назначения».
По данным издания, на базе самолёта, который называется Quarterhorse, будут проводиться испытания комбинированного турбореактивного двигателя General Electric J85. Этот самолёт будет летать со скоростью в пять раз больше, чем скорость звука, что является прецедентом и высокой планкой для конкурентов.
Отмечается, что представители подрядчика уверены в успехе испытаний. «К концу кампании лётных испытаний Quarterhorse станет самым быстрым многоразовым самолётом в мире», — уверены представители Hermeus.