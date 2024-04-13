США объявили о выделении $138 млн на модернизацию украинской ПВО

«Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине $ 138 млн на критически важную модернизацию системы ПВО», — говорится в сообщении Бринк в социальных сетях.

Это заявление прозвучало на фоне призывов украинских официальных лиц к увеличению поддержки ПВО. Президент Молдовы Майя Санду недавно призвала Запад предоставить Украине больше систем ПВО. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также признал, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева в вопросе о поставках систем ПВО Patriot не сработала, и теперь им придется просить «жестко».