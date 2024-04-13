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Наука и технологии
Опубликовано 13 апреля 2024, 02:15
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США объявили о выделении $138 млн на модернизацию украинской ПВО

Когда дадут - неизвестно
Соединенные Штаты предоставят Украине $138 млн на модернизацию систем противовоздушной обороны, сообщила посол США в Украине Бриджет Бринк. Его слова передает Лента.ру.
США объявили о выделении $138 млн на модернизацию украинской ПВО
© Ferra

«Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине $ 138 млн на критически важную модернизацию системы ПВО», — говорится в сообщении Бринк в социальных сетях.

Это заявление прозвучало на фоне призывов украинских официальных лиц к увеличению поддержки ПВО. Президент Молдовы Майя Санду недавно призвала Запад предоставить Украине больше систем ПВО. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также признал, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева в вопросе о поставках систем ПВО Patriot не сработала, и теперь им придется просить «жестко».

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#ПВО
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#Украина
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#сша