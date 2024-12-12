Наука и технологии
Опубликовано 12 декабря 2024, 07:30
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США объявили «охоту» на китайского хакера, пообещав 10 миллионов за информацию

Его обвиняют во взломе брандмауэра Sophos
Правительство США предъявило обвинения китайскому хакеру Гуань Тяньфэну за использование уязвимости нулевого дня в брандмауэрах Sophos, которая затронула более 81 000 устройств по всему миру в 2020 году.
США объявили «охоту» на китайского хакера, пообещав 10 миллионов за информацию
© Ferra

Гуань, связанный с компанией Sichuan Silence Information Technology Company, предположительно разработал CVE-2020−12 271 в брандмауэрах Sophos, позволяющий удаленно выполнять код и красть данные.

Впервые о недостатке сообщили Sophos исследователи, связанные с исследовательским институтом Double Helix компании Sichuan Silence, за день до того, как он был использован в реальных атаках. Злоумышленники использовали вредоносное ПО для утечки конфиденциальных данных с брандмауэров, включая имена пользователей и пароли.

Министерство юстиции США предъявило обвинения Гуану и его сообщникам, а Министерство финансов США ввело против них санкции. Атака также затронула критически важную инфраструктуру в США.

США предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о нём.

Источник:The HackerNews
Автор:Максим Многословный
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