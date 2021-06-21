США объявили свои планы по добыче воды на Луне

Masten Space Systems представила свой план в рамках конкурса NASA. По задумке инженеров, ровер будет поднимать грунт и всасывать его. После этого от взвеси будет отделяться водяной лёд. Полученную воду смогут использовать космонавты в будущем, а также из неё можно будет создавать топливную пару кислород-водород для реактивных двигателей.

Конкурс NASA запустился в 2020 году. Конкурсная зона будет расположена в 11 километрах от южного полюса. Там будут добывать лёд. Каждая команда-участник должна будет доставить 10 тонн воды.

Сообщается, что компания Masten Space Systems уже протестировала свою разработку в пустыне Мохаве. Эта установка позволит добывать за год работы 426 тонн воды.