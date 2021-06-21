Наука и технологии
Сегодня в 16:57

США объявили свои планы по добыче воды на Луне

Новая установка позволит добывать много воды
Американская компания Masten Space Systems намерена добывать водяной лёд на Луне. Для этого будет использоваться ровер с реактивным двигателем.

Masten Space Systems представила свой план в рамках конкурса NASA. По задумке инженеров, ровер будет поднимать грунт и всасывать его. После этого от взвеси будет отделяться водяной лёд. Полученную воду смогут использовать космонавты в будущем, а также из неё можно будет создавать топливную пару кислород-водород для реактивных двигателей.

Конкурс NASA запустился в 2020 году. Конкурсная зона будет расположена в 11 километрах от южного полюса. Там будут добывать лёд. Каждая команда-участник должна будет доставить 10 тонн воды.

Сообщается, что компания Masten Space Systems уже протестировала свою разработку в пустыне Мохаве. Эта установка позволит добывать за год работы 426 тонн воды.