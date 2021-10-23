США объявили тестовый полёт к Луне

Это будет непилотируемый испытательный полёт космического корабля Orion и ракеты-носителя Space Launch System. Миссия может продлиться около шести недель. В течение этого времени корабль будет находиться на ретроградной орбите, чтобы подготовиться к последующему снижению. Это наилучший вариант развития событий. Если ракету запустят позже, миссия будет считаться короткой и продлится четыре недели.

Напомним, США анонсировали свою лунную программу в 2019 году. Её основная цель — высадить на Луну человека, в том числе первую женщину. В конкурсе на разработку системы для высадки человека участвовали SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics. В итоге выбрали SpaceX, но Blue Origin выступила против.