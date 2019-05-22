США объявили войну ещё одной китайской компании

Министерство национальной безопасности США заявило, что дроны DJI могут отправлять информацию о своих полётах по территории Америки китайскому правительству. Поскольку китайские беспилотники активно используются как обычными людьми, так и компаниями и военными, ситуация может представлять угрозу национальной безопасности.

Как отмечают журналисты издания CNN, если если США всё-таки запретит DJI продавать свои дроны в стране, компанию ждёт банкротство. Дело в том, что американский рынок считается крупнейшим в данной отрасли.

Другую китайскую компанию Huawei власти США внесли в чёрный список на прошлой неделе, но на днях дали решению отсрочку в 90 дней. По истечении этого срока Huawei не сможет больше сотрудничать с американскими клиентами.