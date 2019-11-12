США оценят угрозу космической войны с Россией

О намерениях США пишет издание Bloomberg. Запрос на проверку потенциала России и Китая в возможной космической войне направил генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Хайтен (John Hyten). Информацию подтвердила пресс-секретарь ВВС.

Результаты проверки будут включены в доклад «Оценка международной угрозы безопасности» («Worldwide Threat Assessment»). А 14 ноября в докладе Конгресса США назовут перечень космических угроз для страны. По информации СМИ, в этом документе содержатся выводы о том, что Китай считает космос сферой экономической и военной уязвимости США, и потому создаёт специальное вооружение.