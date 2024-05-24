США ограничат экспорт искусственного интеллекта в Китай

Законопроект, поддержанный как республиканцами, так и демократами, наделит Министерство торговли полномочиями по ограничению экспорта ИИ и предотвращению сотрудничества США с проектами, которые считаются «угрожающими национальной безопасности».

«Наши ведущие компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, могут непреднамеренно подстегнуть технологический подъем Китая, расширив его военные и злонамеренные амбиции», — считает председатель комитета Майкл Маккол. «Этот закон направлен на защиту чувствительных технологий и предотвращение их попадания в чужие руки».

Это событие отражает более широкую стратегию США по противодействию китайским достижениям в области ИИ. Вашингтон опасается, что Китай использует ИИ для вмешательства в выборы, разработки биооружия и кибератак.