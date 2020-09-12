США определились с военными операциями для «победы» над Россией

Перевод материала предоставило издание «Лента.ру». Сообщается, что учения проходили с 31 августа по 3 сентября на площадках в Неваде и Нью-Мексико. На мероприятиях беспилотники-мишени BQM-167 Skeeter имитировали крылатые ракеты противника. Для их уничтожения использовали разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, истребитель четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon и самоходная гаубица XM1299.

«Лента.ру» напомнила, что недавно журналист Defence News рассказал о посещении Центра управления боевыми действиями США. Там он видел работу «революционной системы управления боевыми действиями» Advanced Battle Management System (ABMS). Журналисту показали ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы. Как отметил автор, США защищаются от атаки крылатых ракет с помощью оружия воздушного и наземного базирований.