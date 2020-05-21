США опубликовали фото аппарата, призванного разрушить монополию России в пилотируемой космонавтике

В подписи к фотографии уточняется, что запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon планируется совершить уже 27 мая в 20:33 по Гринвичу. Стартовой площадкой выступит 39-й стартовый комплекс, расположенный на территории Космического центра имени Джона Кеннеди. При этом в посте также упоминается, что оба корабля разработаны и созданы американской компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.

Напомним, что на борту Crew Dragon будут находиться сразу два американских астронавта — Боб Бенкен и Даг Херли. Их планируется отправить к МКС силами американских ракет впервые с 2011 года, когда последний полет совершил многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle.