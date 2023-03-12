США опубликовали фото новейшего ядерного бомбардировщика B-21 Raider

США опубликовали фото новейшего ядерного бомбардировщика B-21 RaiderЧто можно по ним узнать
ВВС США опубликовали два новых изображения ядерного стелс-бомбардировщика B-21 Raider. Конструкция и возможности самолета стоимостью 692 млн долларов держатся в строжайшем секрете.
Фото: US Air Force
B-21 Raider должен быть способен выполнять дальние миссии с территории США без необходимости в передовых базах и, возможно, с минимальной потребностью в дозаправке в полете.
Другие факты о B-21, которые признали ВВС, заключаются в том, что, помимо дальних ударных миссий, он может использоваться для миссий разведки, наблюдения и рекогносцировки. Он также обладает высокой степенью автономности и искусственным интеллектом, что позволяет ему работать без экипажа и в качестве платформы управления для роя беспилотников. B-21 является “эволюцией” бомбардировщика B-2 Spirit.
На снимке вблизи видно, что покрытие выполнено из нового композита, который нужен для лучшего рассеивания отраженных радиолокационных сигналов.
Хвост виден плохо, как и выхлопные трубы двигателей, но структура хвоста кажется более интегрированной в крыло и корпус вместо отчетливой пилообразной конфигурации B-2.
ВВС планируют приобрести не менее 100 самолетов B-21, первый из которых должен поступить на вооружение в 2027 году.