США опубликовали фото новейшего ядерного бомбардировщика B-21 Raider

B-21 Raider должен быть способен выполнять дальние миссии с территории США без необходимости в передовых базах и, возможно, с минимальной потребностью в дозаправке в полете.

Другие факты о B-21, которые признали ВВС, заключаются в том, что, помимо дальних ударных миссий, он может использоваться для миссий разведки, наблюдения и рекогносцировки. Он также обладает высокой степенью автономности и искусственным интеллектом, что позволяет ему работать без экипажа и в качестве платформы управления для роя беспилотников. B-21 является “эволюцией” бомбардировщика B-2 Spirit.