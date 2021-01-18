США оснастят новые танки рекордно дорогими боеприпасами

Об этом пишет «Военное обозрение». Речь идёт о версиях танков M1A2C и M1A2 SEP v4. Сообщается, что второй вариант машины планируется запустить в производство в середине 2020-х.

У версии M1A2C будет вспомогательная силовая установка, что позволит увеличить удельную мощность. Это добавит возможностей для «Абрамса» по увеличению скорости передвижения, манёвренности. Правда, пока модернизация силовых установок делает работу M1A2C неустойчивой в горной местности.

Также у этого варианта танка будут новые средства коммуникации и высокочувствительные инфракрасные датчики FLIR.

Что касается M1A2 SEP v4, то здесь будет использоваться обновлённая система РЭБ, способная противодействовать применению взрывных устройств с дистанционным управлением.

Также для этой версии танка создаётся боеприпас APM v4 калибра 120 мм. Его цена очень высока. Может составить более $55 тысяч.