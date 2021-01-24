США отказались наказывать компанию за закрытие соцсети сторонников Трампа

Amazon, по сути, закрыла соцсеть, из-за того, что на площадке, как утверждалось, нашли «подстрекательства к насилию». Parler обвинила Amazon в том, что компания действовала из политической враждебности и нарушила контракт и антимонопольное законодательство. Также соцсеть назвала действия владельца хостинга «смертельным ударом».

Как заявила федеральный судья Барбара Ротштайн, Parler вряд ли сможет доказать вину Amazon.

Напомним, Parler также удалили из App Store и Google Play Store.