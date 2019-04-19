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США отказались от предложения России не начинать ядерную войну

Предложение было направлено после заявления США о выходе из Договора о РСМД
Предложение заключить соглашение о недопущении ядерной войны Россия направила США ещё в октябре 2018 года. Ответа нет до сих пор.

Как сообщает «Коммерсант», в документе говорилось следующее: «в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». Соглашение должно было регулировать соблюдение мер по предотвращению применения ядерного оружия любой из сторон.

Соглашение Россия направила после того, как Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причиной этого решения он назвал «несоблюдение условий договора российской стороной». В начале февраля текущего года США приостановила участие в договоре. В марте Россия ответила тем же.

Пресс-секретарь посольства США прокомментировала отсутствие ответа на предложение России так: «Мы готовы участвовать с Россией в переговорах по контролю над вооружениями, которые отвечают критериям (прим. ответственного выполнения обязательств каждой из сторон)».

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